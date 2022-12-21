Украинцы братья, но война была неизбежной: путин разразился циничными заявлениями о войне

путин снова заговорил про "нацистов"

российский диктатор владимир путин в очередной раз прокомментировал, развязанную им полномасштабную войну в Украине и уже традиционно обвинил во всем "третьи страны", вероятно, имея ввиду Запад.

Как передают российские средства массовой пропаганды, во время своего выступления на коллегии Минобороны рф путин заявил, что по-прежнему считает братским украинский народ.

"Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так думаю. И то, что происходит, это наша общая трагедия.", — сказал путин.

В тоже время, по словам путина, в этой "общей трагедии" виновна вовсе не политика россии, а результат работы "третьих стран".

"Она (трагедия — Ред.) не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира", — добавил путин.

Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что война с Украиной была якобы неизбежна.

"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма<…> Cециально выращивали поросль неонацизма, и столкновение россии с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки", — заявил путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что владимир путин нашел новое оправдание массированным ударам по энергосистеме Украины.

Также мы сообщали о том, что, комментируя ход войны в Украине, путин похвастался, что воплотил мечту Петра I.