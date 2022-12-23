У росії депутат хоче віддати путіна під суд: у мережі бурхлива реакція

Росіяни збунтувалися після чергового висловлювання путіна про війну в Україні

У росії хочуть, щоб президента володимира путіна притягнули до відповідальності за розповсюдження фейків про армію" через те, що він під час пресконференції вперше назвав війною так звану "СВО".

Так, муніципальний депутат петербурзького МО "Смольнінське" Микита Юферєв на своїй сторінці в Twitter опублікував пост, в якому повідомив, що щодо цієї ситуації він звернувся до Генпрокуратора росії та до глави МВС, щоб виступ путіна перевірили.

"Володимир путін назвав війну війною: "Наша мета — закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів, щоб путіна залучили за поширення фейків про армію", — написав Юферєв.

Зазначимо, що під час спілкування з журналістами путін промовив таку фразу: "Наша мета не розкручувати маховик військового конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і прагнутимемо".

У той самий час громадянам росії загрожує кримінальна відповідальність дискредитацію ЗС рф у разі вживання слова "війна".

У коментарях під постом депутата його бажання притягнути диктатора до відповідальності викликало шквал хейту серед росіян.

Також варто зазначити, що багато людей підтримали ініціативу депутата.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор володимир путін знайшов нове виправдання масованим ударам по об’єктах енергосистеми України.