Українці брати, але війна була неминучою: путін вибухнув цинічними заявами про війну

Путін знову заговорив про "нацистів"

російський диктатор володимир путін вкотре прокоментував розв’язану ним повномасштабну війну в Україні і вже традиційно звинуватив у всьому "треті країни", мабуть, маючи на увазі Захід.

Як передають російські засоби масової пропаганди, під час свого виступу на колегії Міноборони росії путін заявив, що як і раніше вважає братнім український народ.

"Ми завжди вважали український народ братнім, я і зараз так думаю. І те, що відбувається, це наша спільна трагедія", — сказав путін.

Водночас, за словами путіна, у цій "спільній трагедії" винна зовсім не політика росії, а результат роботи "третіх країн".

"Вона (трагедія — Ред.) не є результатом нашої політики, а навпаки, є результатом політики третіх країн, які завжди цього прагнули, до дезінтеграції російського світу", — додав путін.

Крім того, кремлівський диктатор заявив, що війна з Україною була нібито неминуча.

"Україну почали перетворювати на антиросійський плацдарм, почали вирощувати там паростки націоналізму і неонацизму, які вже давно були<…> Cеціально вирощували паросток неонацизму, і зіткнення росії з цими силами було неминуче, вони тільки обирали час для атаки", — заявив путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Путін знайшов нове виправдання масованим ударам по енергосистемі України.

Також ми повідомляли, що, коментуючи хід війни в Україні, путін похвалився, що втілив мрію Петра I.