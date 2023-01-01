Актуально і зараз: що Степан Бандера говорив про терор росії проти України

Деякі висловлювання "батька нашого Бандери" не втратили своєї актуальності й крізь десятиліття

Перше січня для українців — це не лише початок Нового року, а й причина вкотре пишатися своїм патріотизмом та національною позицією. Саме цього дня 114 років тому на світ з'явився лідер ОУН-УПА, натхненник українськості Степан Бандера. У 1954 році він, переховуючись у підпіллі в Німеччині, дав інтерв'ю одній із радіостанцій у Кельні. Цікаво, що більшість його висловлювань, котрі стосувалися трдішніх відносин України та росії, актуальні і в наш час, коли точиться повномасштабна війна.

"Телеграф", посилаючись на публікацію "НВ", приводить кілька основних думок Бандери, котрі демонструють чіткість його позиції та необхідність якомога подалі триматися від "руского міра" із усіма його наслідками.

Про найбільше бажання росіян. "Кінцева мета більшовицької політики — знищити самобутню сутність українського народу в усіх сенсах і втопити його в море так званих радянських людей. Таким чином, Україна може перетворитися на одну з російських провінцій".

"Кінцева мета більшовицької політики — знищити самобутню сутність українського народу в усіх сенсах і втопити його в море так званих радянських людей. Таким чином, Україна може перетворитися на одну з російських провінцій". Про те, чому Москві доводилося маніпулювати. "Вони змушені застосовувати дуже складні засоби і навіть відступати в деяких галузях. З одного боку, через тверду позицію українського народу в його боротьбі проти російського імперіалізму і комунізму, а з іншого — через чисельну величину українців і всебічний потенціал України".

"Вони змушені застосовувати дуже складні засоби і навіть відступати в деяких галузях. З одного боку, через тверду позицію українського народу в його боротьбі проти російського імперіалізму і комунізму, а з іншого — через чисельну величину українців і всебічний потенціал України". Про одвічну боротьбу України. "Прагнення до незалежності українського народу не було зламано Москвою ні в результаті масової ліквідації національних кадрів, ні в результаті нечуваного терору відносно українців, який Совєти розгорнули між 1930 роком: і Другою світовою війною у вигляді штучного голоду, масових депортацій і страт".

Про нав'язування "совка". "росія намагається застосувати нову тактику: перетворити прагнення до незалежності українського народу на радянський патріотизм. Ця тактика особливо проявляється у сьогоднішній радянській пропаганді, яка нещодавно стала наголошувати роль України як другої за величиною радянської республіки".

"росія намагається застосувати нову тактику: перетворити прагнення до незалежності українського народу на радянський патріотизм. Ця тактика особливо проявляється у сьогоднішній радянській пропаганді, яка нещодавно стала наголошувати роль України як другої за величиною радянської республіки". Про передачу Криму і просування українців на високі посади в Союзі. "Таким чином росія намагається переконати українців у тому, що в СРСР вони можуть мати найкращу можливість для розвитку, можливість задовольнити свої національні та політичні устремління і навіть стати керівною нацією".

Про спроби послаблення українства в Україні. "Зрадницькі плани росії щодо України проявляються у переселенні українців, насамперед молоді, в малонаселені райони Радянської Азії, про що нещодавно стало відомо. Це переселення проводиться під приводом заселення цілинних земель і перетворення їх на орні землі. Вся міграція нібито добровільна. Економічні плани грають другорядну роль у цьому переселенні. Тим самим Совєти намагаються розпорошити українську молодь і послабити потенціал населення України".

"Зрадницькі плани росії щодо України проявляються у переселенні українців, насамперед молоді, в малонаселені райони Радянської Азії, про що нещодавно стало відомо. Це переселення проводиться під приводом заселення цілинних земель і перетворення їх на орні землі. Вся міграція нібито добровільна. Економічні плани грають другорядну роль у цьому переселенні. Тим самим Совєти намагаються розпорошити українську молодь і послабити потенціал населення України". Про силу духу нашої нації. "Більшовицька росія не досягне своєї мети. Все обернеться лише проти росії. Сибірські концентраційні табори і примусові поселення не зможуть зламати бойовий дух українців і їх ненависть до більшовизму і російського імперіалізму. Вони також не зможуть вплинути на глибоку дружбу народів, поневолених росією".

Нагадаємо, що Степан Бандера входить до п'ятірки найбільш визначних історичних постатей України за версією 2022 року. Думками українців цікавилися спеціалісти соціологічної групи "Рейтинг".

Бандеру справді люблять громадяни нашої держави, причому від мала до велика. Відомий хіт "Батько наш Бандера" став мегапопулярним у соцмережах ще задовго до повномасштабної війни із рф.