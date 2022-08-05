Нарешті знайшли, де Бандера: СБУ затримала львівських диверсантів, які здали росіянам пам’ятник

Колаборанти готували ракетний обстріл монументу у старовинній частині Львова

Лідер українських націоналістів Степан Бандера (1909-1959), якого у перші дні війни завзято шукали в Україні недалекі російські окупанти, нарешті знайшовся. Щоправда у вигляді пам’ятника. А точніше координат монумента у Львові. Служба безпеки України затримала на Львівщині двох колаборантів, які передали ці дані бойовику так званої "ДНР".

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, затримані закликали до війни, підтримували російську агресію у соцмережах і закликали українців переходити на бік ворога. Наразі їм повідомили про підозру за ст. 436 КК України "Пропаганда війни".

Скріншот листування зловмисника з бойовиком

Скріншот листування зловмисника з бойовиком

Скріншот листування зловмисника з бойовиком

Скріншот листування зловмисника з бойовиком

Скріншот листування зловмисника з бойовиком

Під час збирання доказів проти колаборантів, оперативники знайшли листування зловмисників із бойовиком "ДНР", в якому вони домовлялись про ракетний обстріл пам’ятника. Зрадник передав його координати і згодом мав корегувати вогонь по ньому.

Як повідомляв "Телеграф", особа давно покійного провідника ОУН-Б викликає в рашистів скажену неконтрольовану істерику. На блокпостах окупованих території на тілах українців шукають "бандерівські" татуювання, принижують дітей, які не дають розповідати їм брехню про історію, зокрема про постать українського політика, і у пропаганді називають українських патріотів "бандерівцями", щоби викликати до наших співгромадян ще більшу ненависть.