Нарешті знайшли, де Бандера: СБУ затримала львівських диверсантів, які здали росіянам пам’ятник
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Колаборанти готували ракетний обстріл монументу у старовинній частині Львова
Лідер українських націоналістів Степан Бандера (1909-1959), якого у перші дні війни завзято шукали в Україні недалекі російські окупанти, нарешті знайшовся. Щоправда у вигляді пам’ятника. А точніше координат монумента у Львові. Служба безпеки України затримала на Львівщині двох колаборантів, які передали ці дані бойовику так званої "ДНР".
Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, затримані закликали до війни, підтримували російську агресію у соцмережах і закликали українців переходити на бік ворога. Наразі їм повідомили про підозру за ст. 436 КК України "Пропаганда війни".
Під час збирання доказів проти колаборантів, оперативники знайшли листування зловмисників із бойовиком "ДНР", в якому вони домовлялись про ракетний обстріл пам’ятника. Зрадник передав його координати і згодом мав корегувати вогонь по ньому.
Як повідомляв "Телеграф", особа давно покійного провідника ОУН-Б викликає в рашистів скажену неконтрольовану істерику. На блокпостах окупованих території на тілах українців шукають "бандерівські" татуювання, принижують дітей, які не дають розповідати їм брехню про історію, зокрема про постать українського політика, і у пропаганді називають українських патріотів "бандерівцями", щоби викликати до наших співгромадян ще більшу ненависть.