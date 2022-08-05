Наконец нашли, где Бандера: СБУ задержала львовских диверсантов, сдавших россиянам памятник

Колобранты готовили ракетный обстрел монумента в старинной части Львова

Лидер украинских националистов Степан Бандера (1909-1959), которого в первые дни войны упорно искали в Украине недалекие российские оккупанты, наконец-то нашелся. Правда, в виде памятника. А точнее, координат монумента во Львове. Служба безопасности Украины задержала во Львовской области двух коллаборантов, которые передали эти данные боевику так называемой "ДНР".

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, задержанные призывали к войне, поддерживали российскую агрессию в соцсетях и агитировали украинцев переходить на сторону врага. В настоящее время им сообщили о подозрении по ст. 436 УК "Пропаганда войны".

Скриншот переписки злоумышленника с боевиком

Скриншот переписки злоумышленника с боевиком

Скриншот переписки злоумышленника с боевиком

Скриншот переписки злоумышленника с боевиком

Скриншот переписки злоумышленника с боевиком

Во время сбора доказательств против коллаборантов оперативники обнаружили переписку злоумышленников с боевиком "ДНР", в которой они договаривались о ракетных обстрелах памятника. Предатель передал его координаты и впоследствии должен был корректировать огонь по нему.

Как сообщал "Телеграф", личность давно покойного лидера ОУН-Б вызывает у рашистов бешеную неконтролируемую истерику. На блокпостах оккупированных территорий на телах украинцев ищут "бандеровские" татуировки, унижают детей, которые не дают рассказывать им ложь об истории, в частности о фигуре украинского политика, и в пропаганде называют украинских патриотов "бандеровцами", чтобы вызвать к нашим согражданам еще большую ненависть.