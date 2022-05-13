"Батько наш Бандера": украинские дети озадачили российского оккупанта (видео)

Российская пропаганда бессильна против исторически подкованных украинцев

Украинские дети в оккупированном городе (Мелитополе или Скадовске, данные отличаются — ред. редакцией) озадачили россиского солдата знанием истории и своим патриотизмом. Так, на вопрос оккупанта, когда началась "Великая отечественная" война, дети ответили, что Вторая мировая началась в 1939 году, а на вопрос — кто такой Бандера, маленькие украинцы подчеркнули — "наш Батько".

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Видеозапись, на которой военнослужащий оккупационной армии россии рассказывает несовершеннолетним украинцам неправдивые исторические факты и "вбивает" в голову детям сведения о том, что якобы именно украинский политдеятель живьем курил детей в белорусской деревне Хатынь в своем Телеграмм-канале обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Российских свиней уже унижают наших детей. Это разговор детей со свинобакой. PS Интересно, почему Хатынь? Почему, например, не Перл-Харбор? Какие же идиоты", — говорится в тексте публикации.

Разговор оккупанта с украинскими детьми

Стоит отметить, что Степан Бандера никак не может быть причастен к Хатинской трагедии, где 22 марта 1943 года было сожжено заживо и расстреляно 149 жителей села, ведь именно в это время находился под арестом в одном из немецких концлагерей под названием "Заксенгавзен". Освободится я оттуда ему совместно с несколькими другими ведущими членами ОУН удалось только в 1944 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы трогают россиян, "ожививших" украинского политического деятеля Степана Бандеру.