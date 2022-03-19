Укр

Бандера, сдавайся! В сети потроллили россиян, "ожививших" украинского политдеятеля (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинская актриса Дарья Белоцерковец Новость обновлена 19 марта 2022, 11:46
Украинская актриса Дарья Белоцерковец

В сети продолжают саркастически шутить над поисками главного украинского националиста

На 24-й день противостояния украинского государства захватчикам из россии украинцы не забывают об оптимизме и продолжают шутить над абсурдными заявлениями россиян, а также председателя чечни рамзана кадырова, который назвал покойного политического деятеля Степана Бандеру "главным врагом русского народа" и заявил, что "скоро лично расправится и с ним, и его последователями".

Так, еще одно шутливое видео, на кадрах которого "нармальная русская женщина" призывает украинского "нациста" Бандеру добровольно сдаться боевикам рф и обещает лично попросить президента россии владимира путина смягчить ему наказание, приводя в пример российского оппозиционного политика, на своей странице в соцсети обнародовала актриса Дарья Белоцерковец.

В публикации под видео актриса отметила, что это одна из самых сложных ее ролей, ведь в этом образе она почувствовала отвращение к тому, что ей нужно было произнести.

"Я актриса и мне казалось, что я смогу сыграть любую роль на изе… сегодня с @slavayushkov придумали персонажа "нармальная русская женщина" и я почувствовала невероятное отвращение от того, что мне нужно это сказать для роли… ".

Публикация украинской актрисы

"Спасибо, Боже, что я украинка", — добавила напоследок актриса.

Ранее "Телеграф" сообщал, как чеченский лидер рамзан кадыров, с первых дней войны в Украине заявляющий, что находится на украинских территориях, помогая российским оккупантам, "засветился" в Чечне.

Теги:
#Война #Россиянка #Степан Бандера #Акторка #Соцмережі
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