"Батько наш Бандера": українські діти спантеличили російського окупанта (відео)
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Російська пропаганда безсильна проти історично підкованих українців
Українські діти в окупованому місті (Мелітополі або Скадовську, дані відрізняються — ред. редакцією) спантеличили російського солдата знанням історії та своїм патріотизмом. Так, на запитання окупантаколи почалася "Велика вітчизняна" війна, діти відповіли, що Друга світова почалася в 1939 році, а на питання — хто такий Бандера, маленькі українці наголосили — "наш Батько".
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Відеозапис, на якому військовослужбовець окупаційної армії росії розповідає неповнолітнім українцям неправдиві історичні факти та "вбиває" у голову дітям відомості про те, що нібито саме український політдіяч живцем палив дітей у білоруському селі Хатинь у своєму Телеграм-каналі оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
"російських свиней уже принижують наших дітей. Це розмова дітей зі свинобакою. P.S. Цікаво, чому Хатинь? Чому, наприклад, не Перл-Харбор? Які ж ідіоти", — йдеться в тексті публікації.
Варто відзначити, що Степан Бандера ніяким чином не може бути причетним до Хатинської трагедії, де 22 березня 1943 року було спалено живцем і розстріляно 149 жителів села, адже саме в цей час перебував під арештом в одному з німецьких концтаборі під назвою "Заксенгавзен". Звільнитися звідти йому спільно з кількома іншими провідними членами ОУН вдалося лише у 1944 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українці тролять росіян, які "оживили" українського політичного діяча Степана Бандеру.