З Новим роком! Милі і яскраві привітання у листівках з кроликом — символом 2023-го

Зараз особливо важливо вітати з Новим роком усіх своїх друзів, рідних та колег

Свято Нового року не за горами. За східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика.

Ця тварина, як кажуть астрологи, символізує терпіння, удачу та мир. Нам, українцям, це зараз дуже важливо. Хоча сьогодні на тлі війни святкового настрою практично немає, надія на світле майбутнє все ж таки жевріє в душі кожного українця.

"Телеграф" підготував для вас найкращі листівки та вітальні картинки з пухнастим та милим символом 2023 року – кроликом. Вибирайте зображення, що сподобалося, і розсилайте всім своїм близьким, друзям і родичам у будь-якій соціальній мережі, месенджері.

Привітання з Новим роком Кролика — листівки

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.