В Італії підпалили віллу путінського топ-пропагандиста

Хто саме вчинив підпал наразі невідомо

Віллу російського телеведучого володимира соловйова у місті Менаджо на озері Комо в Італії спробували підпалити.

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Про це у середу, 6 квітня, повідомив портал Corriere della Sera.

В Італії на березі озера Комо на віллі російського прокремлівського телеведучого володимира соловйова виникла пожежа. Рятувальники які прибули на виклик швидко впоралися з полум'ям. Згідно з попередніми відомостями, підпал влаштували невідомі особи, використавши шини.

Окрім цього, зазначається, що будинок раніше був конфіскований урядом Італії в рамках впровадження санкційних пакетів Заходу проти російських олігархів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на нерухомість російського телеведучого Соловйова було накладено арешт через санкції проти росії. Йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.