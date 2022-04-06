В Италии подожгли виллу путинского топ-пропагандиста
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Кто именно совершил поджог, пока неизвестно
Виллу русского телеведущего Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо в Италии попытались поджечь.
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Об этом в среду, 6 апреля, сообщил портал Corriere della Sera.
В Италии на берегу озера Комо на вилле российского прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева возник пожар. Прибывшие на вызов спасатели быстро справились с пламенем. Согласно предварительным сведениям, поджог устроили неизвестные, использовав шины.
Кроме того, отмечается, что дом ранее был конфискован правительством Италии в рамках внедрения санкционных пакетов Запада против российских олигархов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на недвижимость российского телеведущего Соловьева был наложен арест из-за санкций против россии. Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
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