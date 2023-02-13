С маникюром и не в окопе. Сын соловьева наслаждается "сильно переоцененной жизнью" в Лондоне

Данило работает моделью в Британии, пока отец обманывает головы россиянам

Сын путинского пропагандиста владимира соловьева Даниил работает моделью в Лондоне и позирует с красивым маникюром и в нестандартных для россии образах, пока его отец обманывает мозги землякам, призывая мужчин-россиян идти умирать в Украину и не упускает возможности покритиковать "загнивающий Запад".

Рассказываем об этом подробнее:

Как выглядит Даниил соловьев

В прошлом году соцсети смеялись над тем, что критик всего западного оказался обладателем виллы на озере Комо в Италии. Сейчас выяснилось, что его сын Даниил избрал для жизни Лондон, пропагандист однажды даже призывавший бомбардировать.

В интернете распространили фотографии 21-летнего Даниила соловьева, позирует на камеру с яркой прической, маникюром и макияжем. Пользователи Twitter подшутили, что он мог подписать контракт с модельным агентством.

Данилосоловьев

На одной из архивных фотографий парень дополнил свой образ шубой и шляпой с вуалью. Соловьев-младший имеет большой набор аксессуаров, серьги, кольца.

Яркий образ сына попагандиста не вписывается в стандарты скрипов

О нем известно не много, но он работал фотомоделью в одной из престижных парикмахерских в Москве с названием "Контора Владислава Лисовца". Это салон, популярный среди русского бомонда, среди его клиенток Кристина Орбакайте.

Сын соловьева снимался в рекламе салона красоты

Сын соловьева снимался в рекламе салона красоты

У владимира соловьева восемь детей, включая еще двух сыновей призывного возраста, но они, очевидно, на фронт не спешат. Старший сын соловьева, 34-летний Александр, тоже живет в Лондоне. Там он учился с 18 лет на режиссера.

Старший сын пропагандиста

В соцсетях уже отреагировали на новость и создали фотолягушки, на которых сын соловьев изображен в роли мобилизованного в российскую армию:

Фотолягушки об армии для сына пропагандиста

Украинцы в соцсетях сравнивают Даниила с пленным "чмоней"

Грозный ястреб войны только на словах

Патриотизм к родине у русского пропагандиста владимира соловьева выглядит опасно решительно. Но только на словах.

Схема ток-шоу обычно так: пропагандист выбирает какую-то новость о войне и добавляет несколько эмоций и призывов "уничтожить врагов". Раздаются решительные призывы, где встречается эфемерное "мы" ("мы должны захватить/уничтожить") без уточнения кто именно это будет воплощать:

" Мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон, следовательно, мы должны войти в Париж ", — сказал соловьев в преддверии Рамштайна, где решался вопрос о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

В начале января соловьев призвал россиян не бояться смерти и сказал, что "жизнь сильно переоценена":

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, мы же в рай попадем!", – заявил Соловьев.

При этом он отметил, что сам надеется попасть в рай.

А вот фрагмент, где пропагандист возмущается, что призывники не находятся на линии фронта войны с россией против Украины. В качестве аргумента он добавляет, что россия якобы воюет с НАТО и идет "отечественная война".

"Почему у наших призывников нет возможности участвовать в боевых действиях? Они не готовы, а через пол года они будут готовы?.. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын исполняет священный долг", — сказал соловьев.

Он также сетует, что большое количество мужчин демобилизуется вместо того, чтобы идти на войну.

А в прошлом году он вообще предлагал расстреливать тех россиян, которые отступают и убегают от ВСУ.

А в прошлом году он вообще предлагал расстреливать тех россиян, которые отступают и убегают от ВСУ.

"Расстрелы, военно-полевые суды и трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину", — сказал Соловьев.

Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты запустили "мотивационный" ролик, который высмеивает мужчин, выехавших за пределы россии после начала частичной мобилизации. Уехавших называют "мальчиками", а их менее сообразительных земляков — "настоящими мужчинами".