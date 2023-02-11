"Леопарды" рвутся в Украину: еще одна страна решилась передать ВСУ сотню "устаревших" танков

Нидерланды вместе с Германией и Данией отправят Украине минимум 100 "леопардов" старого образца

Пока украинские военные отправились в Европу для обучения на новейших танках Leopard 2A6, еще одна страна "созрела" для передачи немецких бронемашин ВСУ.

Речь идет о Нидерландах: правительство страны заявило, что не будут передавать танки Leopard 2A6, которые страна арендует у Германии и которые ранее собиралась отправить в Украину.

Об этом сказала министр обороны государства Кайса Оллонгрен во время выступления в Палате представителей в пятницу, 10 февраля, пишет "Обозреватель" со ссылкой на wnl.tv.

Она заявила, что таки этой модификации "не предвидятся для передачи". Такое решение было принято правительством ФРГ.

Однако, как сказала министр, даже если бы Берлин решил, что эта техника должна отправится в Украину, Нидерланды "на это не повелись бы".

В то же время, Оллонгрен сказала, что Киев все же получит партию боевых танков Leopard, но более старого образца. Речь идет про более сотни единиц танков Leopard 1A5. Эта передача будет осуществлена в кооперации с Данией и Германией.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что их необходимо отправить в Украину "как можно скорее".

Напомним, что офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин "приободрил" украинских военных по поводу танков Leopard 1: по его мнению, на поле боя все решает не техника, а то, как она применяется. И первые дни нападения русского врага доказали это.