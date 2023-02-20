Нова військова допомога і не тільки: перші заяви Байдена у Києві

Байден зробив свої перші заяви після приїзду до Києва

Президент США Джо Байден сьогодні прилетів в Україну. "Телеграф" продовжує повідомляти про подробиці візиту в Україну першої особи Сполучених Штатів Америки.

Політик зробив свої перші заяви. Зокрема, Джо Байден заявив у Києві, що має намір підтвердити свою прихильність до суверенітету України: підтримати демократію, територіальну цілісність та непорушність українських кордонів. Також про це йдеться в опублікованій офіційній заяві Байдена на сайті Білого дому.

Так, під час візиту Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, який буде наданий Україні. У Києві він зустрінеться з президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення підтримки України. Буде оголошено про поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань.

"Рік тому, коли росія почала своє жорстоке вторгнення в Україну, вона думала, що Україна є слабкою, а Захід розділеним, і росія зможе перемогти нас. Однак путін глибоко помилився", — йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

Крім того, він повідомив про плани оголосити додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються уникнути російську військову машину чи намагаються її заспокоїти, таким чином допомагаючи рф. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну безпрецедентною військовою, економічною та гуманітарною підтримкою і ця підтримка триватиме.

Також президент США заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами союзників зі східного флангу, а також висловити свої думки щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України та основних цінностей людини, права та гідності у Статуті ООН, які об’єднують весь цивілізований світ.

Нагадаємо, що Байден першою чергою вшанував Героїв Небесної Сотні на Михайлівській площі. А інтернет відреагував на візит Байдена хвилею дотепних мемів.