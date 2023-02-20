Байден заскочив до АТБ і зустрів дружину Януковича: у мережі водоспад мемів до приїзду президента США

Користувачі мережі вже встигли вигадати велику кількість жартів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден несподівано приїхав до Києва, що підтверджують джерела "Телеграфа". У місті з самого ранку спостерігаються перекриття доріг і величезні пробки. У зв’язку з візитом американського лідера до столиці в мережі розгорілися бурхливі обговорення, і користувачі вже підготували свіжі меми.

Сьогодні з самого ранку вздовж українсько-польського кордону помічено стратегічно-розвідувальну авіацію США. Це своєю чергою посилює привід для чуток у мережі про те, що президент все ж таки відвідав нашу столицю.

Водночас журналіст Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці у Twitter пише про те, що Байден все ж таки прибув 20 лютого в Україну.

"Байден у Києві. Місто, яке має бути під контролем росії 360 днів. Який сильний знак диктатору путіну ", — зазначив він.

Користувачі мережі вже вигадали велику кількість жартів щодо того, де міг бути Байден, поки інформація про його візит не була підтверджена.

Зазначимо, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив перші фотографії президента США Джо Байдена у Києві сьогодні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого в Україні вшановують пам’ять героїв Небесної сотні. Цього дня до столиці приїхала парламентська делегація Ізраїлю. На вулицях міста помітні проблеми із рухом транспорту, оскільки деякі дороги були перекриті.