Нова зустріч Зеленського з Байденом: у Білому домі зробили важливу заяву

Зустріч двох президентів у Польщі на сьогоднішній день не запланована

Під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, який заплановано на 20-22 лютого, зустріч із Володимиром Зеленським може і не відбудутися. У Білому домі поки не планують зустрічі та спілкування двох президентів.

Про це стало відомо під час брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі у п’ятницю, 17 лютого.

"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським", — заявив Джон Кірбі.

За наявною інформацією, американський президент прибуде до Польщі на вечір 20 лютого. На 21 лютого заплановано урочисту промову, котра, як очікується, буде присвячена річниці війни, яку розпочала росія. Послухати її можуть всі охочі, але за попередньою реєстрацією.

Окрім цього, однією з ключових тем переговорів між Польшею та США стане надання допомоги Україні та зміцнення спільної обороноздатності НАТО. В Офісі президента України також не підтверджують інформацію про зустріч двох лідерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден звернувся до народу України. Президент заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.