Новая Встреча Зеленского с Байденом: в Белом доме сделали важное заявление

Во время визита Джо Байдена в Польшу, который запланирован на 20-22 февраля, встреча с Владимиром Зеленским может и не состоятся. В Белом Доме пока что не планируют встречи и общения двух президентов.

Об этом стало известно во время брифинга координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби в пятницу, 17 февраля.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", — заявил Джон Кирби.

По имеющейся информации, американский президент прибудет в Польшу к вечеру 20 февраля. На 21 февраля запланирована торжественная речь, которая, как ожидается, будет посвящена годовщине войны, которую начала россия.

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