"Большая историческая ошибка": Зеленский оценил угрозу вступления Беларуси в войну против Украины

Большинство белорусов не поддерживает идею войны против Украины

В Украине считают низкой вероятность того, что Беларусь открыто вступит в войну на стороне россии, поскольку для нее это было бы "большой исторической ошибкой".

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы считаем, что на сегодня вероятности, высокого риска (присоединения Беларуси к войне) такого нет", — сказал он.

По его словам, около 80% белорусов выступают против вступления в войну против Украины, а потому получить необходимую поддержку среди местного населения для россиян будет очень сложно.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что кремль все равно попытается это сделать.

Глава государства добавил, что если это все же удастся сделать, то для Беларуси это станет "большой исторической ошибкой", так как будет означать присоединение к российскому террористическому режиму.

"Потому что ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима путина и этой захватнической войны. И одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения за все то, что россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать", — сказал он.

Президент также подчеркнул, что те, кто придет на украинскую землю с оружием, домой уже не вернется.

Как сообщалось ранее, накануне белорусский диктатор александр лукашенко сообщил, что не намерен объявлять мобилизацию, а белорусам можно продолжать жить абсолютно спокойно.

На фоне этого в стране в очередной раз продлили совместные военные учения с россиянами.