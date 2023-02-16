"Готов воевать вместе с россиянами": лукашенко сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Белорусский диктатор снова намекает на вероятную эскалацию боевых действий

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что существует причина, по которой белорусы вступят в открытую войну с Украиной на стороне россии. Более того, политик подчеркнул, что и сам готов быть среди тех, кто возьмет в руки оружие. Примечательно, что такое усиление военной риторики лукашенко происходит на фоне существующей угрозы вторжения в Украину с территории РБ.

О заявлении белорусского диктатора сообщили представители его пресс-службы в Telegram-канале "Пул Первого". Как отмечается, александру лукашенко в очередной раз задали вопрос о вероятном участии Беларуси в российско-украинской войне.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда [очевидно, из Украины. — Ред.] хотя бы один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", — подчеркнул политик.

Также лукашенко пообещал "самый жесткий" ответ в случае военной агрессии против РБ и намекнул, что "война получит совершенно иной характер".

Подобное заявление политика может быть всего лишь очередным красивым жестом в сторону кремля, ведь сделано накануне личной встречи лукашенко с российским диктатором владимиром путиным.

Тем временем на территории Украины уже могут находиться представители белорусской армии. При этом существует вероятность, что это только добровольцы, а не представители регулярной армии. Непосредственно же офицеры и солдаты армии РБ продолжают совместные учения с российскими оккупантами.