Укр

"Готов воевать вместе с россиянами": лукашенко сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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александр лукашенко еще раз усиливает военную риторику Новость обновлена 16 февраля 2023, 11:55
александр лукашенко еще раз усиливает военную риторику. Фото president.gov.by

Белорусский диктатор снова намекает на вероятную эскалацию боевых действий

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что существует причина, по которой белорусы вступят в открытую войну с Украиной на стороне россии. Более того, политик подчеркнул, что и сам готов быть среди тех, кто возьмет в руки оружие. Примечательно, что такое усиление военной риторики лукашенко происходит на фоне существующей угрозы вторжения в Украину с территории РБ.

О заявлении белорусского диктатора сообщили представители его пресс-службы в Telegram-канале "Пул Первого". Как отмечается, александру лукашенко в очередной раз задали вопрос о вероятном участии Беларуси в российско-украинской войне.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда [очевидно, из Украины. — Ред.] хотя бы один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", — подчеркнул политик.

Также лукашенко пообещал "самый жесткий" ответ в случае военной агрессии против РБ и намекнул, что "война получит совершенно иной характер".

Подобное заявление политика может быть всего лишь очередным красивым жестом в сторону кремля, ведь сделано накануне личной встречи лукашенко с российским диктатором владимиром путиным.

Тем временем на территории Украины уже могут находиться представители белорусской армии. При этом существует вероятность, что это только добровольцы, а не представители регулярной армии. Непосредственно же офицеры и солдаты армии РБ продолжают совместные учения с российскими оккупантами.

Теги:
#Украина #Беларусь #Война #Александр Лукашенко #Вторжение