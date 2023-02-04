Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что получила Беларусь в обмен на полигоны для россиян

Путин "расплатился" с Лукашенко за полигоны для "чмобиков". И это именно баллистические и крылатые "Искандеры".

- Минобороны РБ заявило, что получило от РФ в "самостоятельную эксплуатацию" дивизион ОТРК "Искандер", с комплектом баллистических и крылатых ракет с дальностью стрельбы до 500 км включительно. Орки утверждают, что дали дивизион нового производства на 8 машин с пусковыми установками. Но похоже, что на самом деле дали только 4 машины из тех, что армия РФ загнала в Беларусь еще в феврале 2022 года.

Если не вдаваться в бюрократические нюансы, то получается, что бесноватый пюрер Лукашенко получил угрожающее усиление своего "ракетного щита". Потому что до сих пор (как минимум "на бумаге") у него было 36 комплексов "Точка-У" с дальностью стрельбы до 120 км и 4-6 комплексов "Полонез" с дальностью стрельбы до 300 км.

А теперь еще и формально есть четыре "Искандера" на 500 км, которые могут в теории либо "доставать" до Киева, либо "перекрывать" Польшу. И кто знает, как Беларуси вообще вздумается использовать эти ракетные комплексы – просто ли бережно поставят в ангары, или наоборот начнут активно использовать для определения угрозы для Украины.

В теории передачей своих ракетных комплексов белорусам Кремль может преследовать две цели.

Первая – показать Западу собственно ту самую "эскалацию", которой боятся наши партнеры в истории с передачей западных самолетов.

Вторая – создать дополнительное напряжение для нашей разведки и ПВО, куда без этого. А так заодно и Лукашенко получил свою "плату" за "услуги" с предоставлением полигонов для подготовки "чмобиков" и передачу россиянам снарядов и другого военного имущества.

Но если на ситуацию посмотреть в стратегическом ракурсе еще раз и внимательнее, то все выглядит не так катастрофически, как на первый взгляд.

Лукашенко еще с 2008 года мечтает, как ему получить в свою собственность "Искандер" от России. И за такой фетиш он был бы готов буквально продать полцарства, например, "продать" участие белорусских военных в боях против ВСУ.

А так как речь только о "самостоятельной эксплуатации", то и "расчет" тоже соответствующий – очевидно, что новые партии "чмобиков" и дальше будут готовить на белорусских полигонах, но чтобы армия РБ напрямую начала воевать против Украины – это уж точно нет.

Кремль своими постоянными угрозами настолько поднял планку "красной линии", что под словом "эскалация" чиновники на Западе теперь понимают разве что удар тактическим ядерным оружием по какой-то из европейских столиц. Даже, например, министр обороны Италии, у которого зенитная ракета Aster 30 к ЗРК SAMP/T и баночка "Нутеллы" причудливо поместились в один ассоциативный ряд.

Но теперь нам очень нужны не только самолеты, но и средства "доставки бавовны" по военным объектам в Беларуси.

Источник: пост Киричевского в Facebook.