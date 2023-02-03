В Беларуси продлили военные учения с россиянами: до этого в Минске говорили, что они завершены

На некоторых полигонах солдатам дадут выходные

Беларусь и россия продлили совместные военные учения по меньшей мере до 13 февраля, несмотря на то, что в Минске накануне заявили об их завершении.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", об этом свидетельствуют графики учений с разных полигонов в стране.

Отмечается, что для некоторых частей белорусской армии 4-5 февраля будет выходным, однако в тех местах, где расположены российские войска, такого перерыва не будет.

Это касается полигонов "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

Таким образом на большинстве из них учения возобновятся с 6 февраля, а длиться они будут для каждого полигона по-разному:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.02;

Полигон "Гожский" (Гродненский район) до 10.02;

Полигон "Брестский" (Брестский район) до 11.02;

Полигон "Осиповичский" (Осиповичский район) до 12.02;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.02;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 13.02;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 12.02;

Полигон "Лепельский" (Лепельский район) до 12.02.

Стоит отметить, что военные учения в Беларуси начались 29 апреля прошлого года и с тех пор ни на день не прекращались.

2 февраля Минобороны страны сообщило, что совместные учения были завершены, однако новые данные свидетельствуют, что это не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, по данным западных чиновников, потери россии в войне против Украины составили около 200 тысяч человек убитыми и ранеными.