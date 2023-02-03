У Білорусі продовжили військові навчання з росіянами: до цього у Мінську говорили, що вони завершені

На деяких полігонах солдатам дадуть вихідні

Білорусь та росія продовжили спільні військові навчання щонайменше до 13 лютого, попри те, що в Мінську напередодні заявили про їхнє завершення.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", про це свідчать графіки навчань із різних полігонів у країні.

Зазначається, що для деяких частин білоруської армії 4-5 лютого буде вихідним, однак у тих місцях, де розташовані російські війська, такої перерви не буде.

Це стосується полігонів "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Таким чином, на більшості з них навчання відновляться з 6 лютого, а триватимуть вони для кожного полігону по-різному:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.02;

Полігон "Гозький" (Гродненський район) до 10.02;

Полігон "Брестський" (Брестський район) до 11:02;

Полігон "Осиповичський” (Осиповичський район) до 12.02;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.02;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 13.02;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 12.02;

Полігон "Лепельський" (Лепельський район) до 12.02.

Варто зазначити, що військові навчання у Білорусі розпочалися 29 квітня минулого року і з того часу ні на день не припинялися.

2 лютого Міноборони країни повідомило, що спільні навчання було завершено, проте нові дані свідчать, що це не відповідає дійсності.

Як повідомлялося раніше, за даними західних чиновників, втрати росії у війні проти України склали близько 200 тисяч людей убитими та пораненими.