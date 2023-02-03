У Білорусі продовжили військові навчання з росіянами: до цього у Мінську говорили, що вони завершені
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На деяких полігонах солдатам дадуть вихідні
Білорусь та росія продовжили спільні військові навчання щонайменше до 13 лютого, попри те, що в Мінську напередодні заявили про їхнє завершення.
Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", про це свідчать графіки навчань із різних полігонів у країні.
Зазначається, що для деяких частин білоруської армії 4-5 лютого буде вихідним, однак у тих місцях, де розташовані російські війська, такої перерви не буде.
Це стосується полігонів "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".
Таким чином, на більшості з них навчання відновляться з 6 лютого, а триватимуть вони для кожного полігону по-різному:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.02;
- Полігон "Гозький" (Гродненський район) до 10.02;
- Полігон "Брестський" (Брестський район) до 11:02;
- Полігон "Осиповичський” (Осиповичський район) до 12.02;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.02;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 13.02;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 12.02;
- Полігон "Лепельський" (Лепельський район) до 12.02.
Варто зазначити, що військові навчання у Білорусі розпочалися 29 квітня минулого року і з того часу ні на день не припинялися.
2 лютого Міноборони країни повідомило, що спільні навчання було завершено, проте нові дані свідчать, що це не відповідає дійсності.
Як повідомлялося раніше, за даними західних чиновників, втрати росії у війні проти України склали близько 200 тисяч людей убитими та пораненими.