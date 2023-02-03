Навіть більше, ніж у Генштабу ЗСУ: NYT озвучила свої цифри втрат росіян в Україні

Москва регулярно занижує офіційну статистику щодо власних втрат на війні проти України

Російська армія в Україні продовжує нести величезні втрати, адже загальна кількість поранених і вбитих окупантів може сягати майже 200 тисяч осіб. Це є черговим підтвердженням того, що диктатор володимир путін серйозно прорахувався, почавши повномасштабне вторгнення. При цьому Москва регулярно занижує реальну кількість "двохсотих" і "трьохсотих" військових, хоча і загалом уже втратила більше, ніж за час двох Чеченських воєн.

Таку втішну для ЗСУ статистику повідомляє The New York Times, спираючись на дані від американських та інших західних чиновників. Зазначається, що одним із найбільш кривавим для росіян напрямком став Бахмутський, де за взяття кожного із населених пунктів довелося покласти тисячі життів.

"Оскільки Москва відчайдушно бажає здобути велику перемогу на полі бою та розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього східного Донбасу, російські військові відправляють погано навчених новобранців і колишніх засуджених на лінію фронту прямо на шлях українських обстрілів і кулеметів, — пише видання. — Результатом, за словами американських чиновників, були сотні вбитих або поранених щодня".

Аналітики пояснюють, що такі серйозні цифри, як майже 200 тисяч загиблих та поранених, не зупиняють політичних амбіцій путіна. Виходячи з того факту, що він працює без опозиції і серйозно контролює вплив на пересічних громадян, поки що кількість втрат не впливає на загальні громадські настрої у рф.

"Офіційні особи США заявили, що вони вірять: путін може витримати ще сотні тисяч жертв в Україні, хоча збільшення їх кількості може скоротити його політичну підтримку", — повідомляють журналісти NYT.

Слід зазначити, що окремо видання згадали і про втрати з українського боку. Конкретних цифр озвучено не було, однак аналітики зазначають: тільки під Бахмутом були вбиті або отримали поранення сотні наших захисників.

Додамо, що озвучені американцями цифри значно перевищують статистику, яку регулярно оприлюднює Генштаб ЗСУ. Це, звісно, пов'язано із включенням до загальної кількості ліквідованих росіян і санітарних втрат, але різниця все одно вражаюча. Так виглядали дані на ранок 2 лютого:

Раніше "Телеграф" повідомляв, який напрямок фронту є найважчим попри те, що російських загарбників тут серйозно "мінусують" бійці ЗСУ.

Також ми писали, що масштабний наступ окупантів вже найближими тижнями можливий як на півночі чи півдні, так і на сході. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.