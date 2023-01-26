Втрати росіян під Бахмутом - як у двох Чеченських війнах: озвучено цифри

За два місяці спроб окупантів прорвати оборону їхні втрати пропорційні двом чеченським війнам.

Країна-агресор зазнає великих втрат серед своїх військових у районі Бахмута, де вже котрий місяць тривають важкі бої. Йдеться про тризначні цифри загиблих за день.

Минулої доби втрати серед російських загарбників склали близько 600-700 осіб. Про це під час онлайн-брифінгу у Military Media Center розповів пресофіцер Сил оборони на Східному напрямку полковника Сергій Череватий.

"Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не рахуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника пропорційні двом чеченським війнам", — підкреслив Череватий.

Він також зазначив, що окупанти роблять спроби прориву на Андріївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому сталося 35 бойових зіткнень, а також 199 обстрілів.

"Однак наші сили оборони не дали ворогові досягти успіху. У напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів на добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людину вбитими, 165 пораненими", — під.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу" про те, чому росія не зважає на втрати, які вона зазнає під час повномасштабної війни в Україні.