Біжать "зі страшною силою" або вмирають: озвучено колосальні втрати ПВК "Вагнера"

Багато зеків повертаються до росії, але вже зі зброєю

Російські зеки, завербовані пригожиним у ПВК "Вагнера", масово гинуть чи тікають із фронту. Фахівці вважають, що рахунок іде на десятки тисяч людей.

Як передає видання "Медуза", голова російського благодійного фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова заявила, що, згідно з її даними, на кінець грудня для війни з Україною "було завербовано 42-43 тисячі ув’язнених. Зараз їх, швидше за все, вже за 50 тисяч". При цьому серед них воювати залишилося лише близько 10 тисяч людей.

"Бо всі інші або вбиті, або трьохсоті ( поранені — Ред. ), або зниклі безвісти, або дезертували, або здалися в полон", — передають журналісти слова Романової.

Романова також заявила, що дезертирувати з ПВК ув’язнені "зі страшною силою" почали ще восени. При цьому багато хто, зазначає глава фонду, повернувся назад до росії, але вже зі зброєю. Наприклад, вона навела випадок, який стався в грудні 2022 року в Ростовській області. Тоді чоловік одягнений у форму, імовірно російський військовий, відкрив вогонь по поліцейським, поранивши одного з них.

Згідно з припущеннями Романової, пригожин і не веде статистики тих, хто дезертував або зник безвісти. Їх усіх, на її думку, він просто записує в "загиблі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського заявили, що бійцям ЗСУ вдалося знищити вже понад 29 тисяч зеків із ПВК "Вагнера". При цьому кількість охочих повоювати в Україні в обмін на свободу, зважаючи на все, не зменшується. Нещодавно відомий російських маніяк розповів про своє бажання піти на фронт.