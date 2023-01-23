Бегут "со страшной силой" или умирают: озвучены колоссальные потери ЧВК "Вагнера"

Многие зэки возвращаются в рф, но уже с оружием

Российские зэки, завербованные пригожиным в ЧВК "Вагнера", массово гибнут или бегут с фронта. Специалисты считают, что счет идет на десятки тысяч человек.

Как передает издание "Медуза", глава российского благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что, согласно её данным, на конец декабря для войны с Украиной "были завербованы 42-43 тысячи заключенных. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч". При этом среди них воевать осталось всего около 10 тысяч человек.

"Потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (раненые — Ред.), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — передают журналисты слова Романовой.

Романова также заявила, что дезертировать из ЧВК заключенные "со страшной силой" начали еще осенью. При этом многие, отмечает глава фонда, вернулись обратно в россию, но уже с оружием. В пример она привела случай, который произошел в декабре 2022 года в Ростовской области. Тогда мужчина одетый в форму, предположительно российский военный, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Согласно предположениям Романовой, пригожин и вовсе не ведет статистики дезертировавших или пропавших без вести. Их всех, по её мнению, он просто записывает в "погибшие".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Зеленского заявили, что бойцам ВСУ удалось уничтожить уже свыше 29 тысяч зэков из ЧВК "Вагнера". При этом количество желающих повоевать в Украине в обмен на свободу, судя по всему, не уменьшается. Не так давно известный российских маньяк рассказал о своем желании пойти на фронт.