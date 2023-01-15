"Будущий герой россии": маньяк, убивший 80 человек, хочет отправиться воевать в Украину (видео)

Попков отбывает два пожизнненых срока

В ряды ЧВК "Вагнера", в которые пригожин вербует зэков из российских тюрем, хочет вступить "ангарский маньяк", осужденный за убийство 80 человек. Серийный убийца хочет отправиться на фронт в Украину, когда отступят холода.

Как передают российские пропагандисты, убийца михаил попков, который сейчас отбывает наказание в виде двух пожизненных сроков, признался в своем желании пойти воевать против Украины. В связи с вербовкой заключенных для войны, не исключено, что ему может выпасть такая возможность, а затем, если ему удастся выжить, маньяк будет помилован и продолжить жить уже среди обычных россиян. Однако, по словам Попкова, пока ему такого предложения не поступало.

В разговоре с журналистами убийца сказал, что готов отправиться на фронт, но в идеале ему бы "январь-февраль пережить", потому что не хочется оказаться в холодной траншее после тёплого помещения.

"Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Всё-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы ещё январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может даже, не задумываясь согласился", — передают пропагандисты слова убийцы.

В сети мнения россиян по поводу данной возможности для маньяка разделились, некоторые были шокированы, некоторые приветствовали, а другие отнеслись с юмором, предполагая, что вряд ли такого человека выпустят из тюрьмы.

Кто такой михаил попков

По данным из открытых источников михаил викторович попков, известный как "ангарский маньяк" — российский серийный убийца и насильник. В период с 1992 по 2010 год совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях: его жертвами стали 79 женщин и милиционер. Михаил Попков был младшим сержантом МВД рф и до увольнения в 1998 году из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Маньяк был арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Приговорён к двум пожизненным срокам лишения свободы

В 2020 маньяк признался ещё в 2 убийствах и получил ещё 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, кого россиянам показали как "героических" вагнеровцев.