Данілов прогнозує важкі бої: озвучено строки

Українські військові готуються до різних сценаріїв атаки і мають велику підтримку з боку союзників

Секретар РНБО Олексій Данілов не відкидає атаки росії з будь-якого з можливих напрямків — півночі, півдня, сходу. Масштабна ескалація можлива вже протягом найближчих двох-трьох тижнів — жодного сценарію не виключається.

"Головні бої ще попереду", — каже Данілов в інтерв’ю Sky News. Він також вважає, що вони відбудуться у 2023 році протягом двох-трьох місяців. "Це будуть визначальні місяці у війні", — вважає секретар РНБО.

Не виключена повторна ескалація у річницю вторгнення, але підготовки до такого кроку поки що не помітно. Проте росія загалом готується — стягує сили, проводить навчання та тренування. У новому вторгненні можуть задіяти близько половини більш, аніж 320 000 солдатів, мобілізованих у росії у вересні 2022 року. Першу половину вже кинули на фронт, щоб заткнути дірки у російських збройних силах.

Данілов вказав на допомогу країн союзників і висловив упевненість у перемозі, адже "за нами стоїть увесь світ". Раніше "Телеграф" повідомляв, що Норвегія заявила про підготовку рекордної допомоги. Американські ЗМІ також повідомляють, що США готуються передати далекобійні ракети.

Нагадаємо, що директор Defense Express Сергій Згурець заявив, що для деокупації півдня ЗСУ потрібно пробити "коридор" на Мелітополь та Бердянськ, але саме цей напрямок є найскладнішим, адже там багато річок, рельєфна місцевість і потужна лінія оборони противника. Щоб ЗСУ могли провести танковий наступ на цьому напрямку, їм потрібно поєднувати його з ударними можливостями РСЗВ HIMARS, ствольної артилерії та авіації.