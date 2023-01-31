Норвегія готує безпрецедентну допомогу Україні: виділить мільярди

Новий план буде представлено 7 лютого

На наступному тижні уряд Норвегії має намір надати парламенту план масштабної підтримки України.

Як інформує місцеве видання Vårt Land з посиланням на власні джерела, програма буде розрахована на п’ять років і досягне обсягів кілька мільярдів норвезьких крон (1 крона = 3,68 гривні).

При цьому кошти на 2023 рік будуть порівну поділені на військову та громадянську підтримку.

Норвегія також планує виділити грант на ліквідацію наслідків російського вторгнення у південних областях України і насамперед це стосуватиметься подолання високих цін на електрику та продукти харчування.

Поки що конкретна сума не озвучена, але зазначається, що вона буде безпрецедентною щодо обсягів і тривалості. Якщо програма буде прийнята, то вона дозволить Норвегії вийти на показник допомоги в 1% власного ВВП у 2023 році.

Нагадаємо, Норвегія є однією з країн, які підтримували Україну з перших місяців вторгнення, постачаючи боєприпаси та озброєння.

Крім того, наприкінці січня вона приєдналася до очолюваної Польщею "танкової коаліції", яка ставить за мету озброєння ЗСУ важкою технікою.