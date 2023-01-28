Польща оголосила про створення танкової коаліції для України: у мережі помітили несподівану річ

Поляки вкотре доводять свою готовність допомагати і шукати зброю для України у будь-яких держав

Очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що від імені країни проводить перемовини із іноземними колегами для створення спеціальної "танкової коаліції". Головна мета цього об'єднання — знайти для Києва спроможних донорів сучасної бронетехніки. Така заява з'явилася одразу після того, як у Польщі підтвердили готовність передати на озброєння ЗСУ одразу 60 танків місцевого виробництва.

Про створення коаліції Блащак відзвітував у власному Twitter. Зокрема він зазначив, що ініціатива була запропонована саме ним, а чимало інших країн радо до неї доєдналися.

До слова, мову вели про ймовірну поставку танків Leopard 2A4. При цьому офіційного переліку держав як потенційних партнерів оприлюднено не було. Однак його непогано "замінило" промовисте фото, яким польський міністр підкріпив свою публікацію у соцмережі.

Маріуш Блащак проводить засідання

Це світлина із онлайн-перемовин із іншими політиками, де сам Маріуш Блащак сидить на фоні кількох прапорів. Всього у своєрідній інсталяції використано дев'ять стягів, один із яких неможливо ідентифікувати (через позу політика). До переліку інших же увійшли НАТО, Іспанія, Швеція, Норвегія, Британія, Канада, власне Польща і, щонайдивовижніше, Туреччина.

Як майже одночасно зазначили у своїх Telegram-каналах журналіст Андрій Цаплієнко та громадський діяч Сергій Стерненко, це величезний крок для офіційної Анкари. Раніше турецький уряд не заявляв офіційно про можливість надання бронетехніки України. Цікаво, що за деякими даними, на озброєнні армії Туреччини може знаходитися понад трьохсот "Леопардів", тож допомога від цієї держави може бути значною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Великій Британії замислилися над можливістю передати Україні власні винищувачі. При цьому у військово-повітряних сил країни є вельми цікава умова.

Також ми розповідали, яку військову допомогу Польща могла надавати Києву таємно.