Не лише Leopard: у Польщі зробили цікаву заяву про допомогу Україні

Польща може передати Києву 74 танки, включаючи "Леопарди"

Варшава, яка неодноразово надавала військову допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення, готова передати Києву польські танки PT-91. Йдеться про 60 одиниць техніки.

Ці танки можуть бути доповненням до 14 "Леопардів", які країна-союзник передасть Києву. Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький розповів в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

"Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (в Україну – ред.). Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2", — заявив прем’єр Польщі.

Він підкреслив, що Україна зараз потребує сучасних танків, зважаючи на те, що росія може мати у себе від кількох до 15 тисяч одиниць.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", — вважає польський прем’єр.

Також зараз Польща, за словами прем’єра, робить чергові кроки, щоби різні країни приєдналися до коаліції з передачі Україні необхідних їй танків "Леопард".

Водночас про можливу передачу Україні танків від Польщі у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Що відомо про польські танки PT-91

PT-91 є польським основним бойовим танком, який є модернізованою версією радянського Т-72М1. Перші прототипи було виготовлено 1993 року. Базовий варіант PT-91 серійно випускався на підприємстві Бумар-Лабенди з 1995 по 2002 рік. Загалом для збройних сил Польщі було виготовлено 232 одиниці техніки.

Фото — Міністерство національної оборони

Характеристики:

Екіпаж : 3 особи;

: 3 особи; Двигун : 850 к.с;

: 850 к.с; Калібр гармати : 125 мм;

: 125 мм; Вага : 46 тонн;

: 46 тонн; Питома потужність : 18,47 к.с./т;

: 18,47 к.с./т; Максимальна швидкість: 60 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Польщі можуть побудувати завод із виробництва зброї для України. Його можна буде у максимально швидкий строк постачати нашій країні.

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Олексій Рєзніков говорили, що їм потрібно 300 танків, 600–700 БМП та 500 артилерійських знарядь, щоб зробити успішний перелом у 2023 році.