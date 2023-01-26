Західні танки на полі бою буде підтримувати українська артилерія - Резніков показав "Богдану"

САУ "Богдана" — колісна самохідна артилерійська установка українського виробництва

Міністерство оборони України у 2022 році закуповувало озброєння та військову техніку у вітчизняних виробників, тому західні танки на фронті буде підтримувати українська артилерія.

Про це в четвер, 26 січня, заявив у своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр оборони України Олексій Резніков, який також анонсував представлення вітчизняних розробок у сфері БПЛА.

"… миулого року після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів", — написав міністр.

Він опублікував своє фото з кабіни вітчизняної САУ.

Резніков у кабіні САУ "Богдана"

"На фото – українська САУ "Богдана" калібру 155-мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова — артилерія", — написав Резніков.

Міністр заявив, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо.

"Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників. Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА", — додав він.

Як повідомлялося, в середині 2022 року українським військовослужбовцям вдалося відбити у росіян острів Зміїний, який належить до Одеської області. У поверненні острова важливу роль відіграла САУ "Богдана".