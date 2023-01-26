Западные танки на поле боя будет поддерживать украинская артиллерия — Резников показал "Богдану"

САУ "Богдана" — колесная самоходная артиллерийская установка украинского производства

Министерство обороны Украины в 2022 году закупало вооружение и военную технику у отечественных производителей, потому западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия.

Об этом в четверг, 26 января, заявил на своей странице в соцсети Фейсбук министр обороны Украины Алексей Резников, также анонсировавший представление общественности отечественных разработок в сфере БПЛА.

"… в прошлом году после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелой вооружения и боеприпасов", — написал министр.

Он опубликовал фото из кабины отечественной САУ.

Резников в кабине САУ "Богдана"

"На фото – украинская САУ "Богдана" калибра 155-мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская, - во всех пониманиях этого слова — артиллерия", — написал Резников.

Министр заявил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно.

"Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей. Вскоре представим первые результаты нашего движения по БПЛА", — добавил он.

Как сообщалось, в середине 2022 года украинским военнослужащим удалось отбить у россиян принадлежащий к Одесской области остров Змеиный. В возвращении острова немаловажную роль сыграла САУ "Богдана".