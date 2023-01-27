В Польщі можуть побудувати завод із виробництва зброї для України: навіщо це Заходу

Знаходження подібного об'єкта у Польщі може допомогти Україні швидше виграти війну, переконані іноземні політики

Очільник парламентського комітету з питань оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що у Польщі варто побудувати великий завод із виробництва зброї. Продукція ж, яка на ньому випускається, буде постачатися Україні в короткі строки. На його думку, після розблокування Німеччиною поставок танків Leopard 2 і передачі Америкою "Абрамсів" це стане вельми логічним подальшим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Про це пише The Telegraph із посиланням на коментар політика. Еллвуд переконаний, що існуюча нині модель поставок Україні західної зброї не надто "життєздатна" через наявність різних логістичних шляхів та відмінності в типах боєприпасів.

"У довгостроковій перспективі це [постачання зброї — Ред.] просто неможливо, — каже він. — Танки сьогодні, так. Але нам необхідна стратегія, щоб переконатися, що Україна може себе захистити".

Також Еллвуд додав, що на Заході швидко скорочуються запаси зброї, але наявність окремого збройового заводу в Польщі може допомогти ЗСУ стати більш незалежною армією.

"Давайте зробимо Україні так, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за власними специфікаціями, ймовірно, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок", — резюмував він.

Слід зазначити, що із польським урядом уже ведуться перемовини щодо можливості розміщення подібного виробництва на території країни. Британія ж планує бути одним із лідерів щодо фінансування такого проєкту. Цікаво, що за деякими даними, на такому заводі цілком могли б виготовлятися танки Leopard 2 при наявності ліцензій — аби збільшити запаси України на майбутнє.

Поки ж ця ідея знаходиться лише на рівні розмов, а безпосередня передача зброї Заходом є реальною. Зокрема, останнє доленосне рішення щодо танків включає в себе чимало важливих моментів, переконаний військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Телеграф" також розповідав, що відомо про можливість надання Україні американських винищувачів F-16.