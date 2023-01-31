Норвегия готовит беспрецедентную помощь Украине: выделит миллиарды

Новый план будет представлен 7 февраля

На следующей неделе правительство Норвегии намерено предоставить парламенту план масштабной поддержки Украины.

Как информирует местное издание Vårt Land со ссылкой на собственные источники, программа будет рассчитана на пять лет и достигнет объемов в несколько миллиардов норвежских крон (1 крона = 3,68 гривны).

При этом средства на 2023 год будут поровну разделены на военную и гражданскую поддержку.

Норвегия также планирует выделить грант на ликвидацию последствий российского вторжения в южных областях Украины и в первую очередь это коснется преодоления высоких цен на электричество и продукты питания.

Пока конкретная сумма не озвучена, но отмечается, что она будет беспрецедентной в плане объемов и продолжительности. Если программа будет принята, то она позволит Норвегии выйти на показатель помощи в 1% собственного ВВП в 2023 году.

Напомним, Норвегия является одной из стран, которые поддерживали Украину с первых месяцев вторжения, поставляя боеприпасы и вооружение.

Кроме того, в конце января она присоединилась к возглавляемой Польшей "танковой коалиции", которая ставит целью вооружение ВСУ тяжелой техникой.