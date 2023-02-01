Ворог атакує, не зважаючи на втрати: у Міноборони назвали найскладніший напрямок на фронті

Росіяни кидають у бій все більше сил і прагнуть прорвати оборону ЗСУ на чотирьох напрямках

Схід України залишається найважчим напрямком фронту на сьогоднішній день. Окупанти посилено намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Жорстокі бої продовжуються.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, наступальні дії продовжуються одразу на чотирьох напрямках.

Росіяни прагнуть розширити географію наступу на Лиманському напрямі. Крім того, продовжуються спроби прорвати оборону на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Спроби прорватися супроводжуються великими втратами з боку армії рф, але це їх не зупиняє.

Незважаючи на те, що ворог перевершує кількість живої сили і техніки, Сили оборони України продовжують давати відсіч ворогові і тримати кордони. У таких умовах усе є успіхом, адже ресурси української армії використовуються якнайбільше і навіть більше.

"Що це означає простими словами? Йде війна. Жорстока і запекла… І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов'язково переможемо у цій війні. Але шлях до перемоги – це наш шлях", — резюмувала Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що масштабний наступ росії можливий як на півночі чи півдні, так і на сході. Олексій Данилов зазначив, що ескалація можлива вже у найближчі два-три тижні.