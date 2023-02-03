Даже больше, чем у Генштаба ВСУ: NYT озвучила свои цифры потерь россиян в Украине

Москва регулярно занижает официальную статистику по потере на войне против Украины

Российская армия в Украине продолжает нести огромные потери, ведь общее количество раненых и убитых оккупантов может достигать почти 200 тысяч человек. Это очередное подтверждение того, что диктатор владимир путин серьезно просчитался, начав полномасштабное вторжение. При этом Москва регулярно занижает реальное количество "двухсотых" и "трехсотых" военных, хотя в целом уже потеряла больше, чем за время двух Чеченских войн.

Такую утешительную для ВСУ статистику сообщает The New York Times, опираясь на данные от американских и других западных чиновников. Отмечается, что одним из наиболее кровавым для россиян направлением стал Бахмутский, где за взятие каждого из населенных пунктов пришлось уложить тысячи жизней.

"Поскольку Москва отчаянно желает одержать большую победу на поле боя и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего восточного Донбасса, российские военные отправляют плохо обученных новобранцев и бывших осужденных на линию фронта прямо на путь украинских обстрелов и пулеметов, — пишет издание. — Результатом, по словам американских чиновников, были сотни убитых или раненых ежедневно".

Аналитики объясняют, что такие серьезные цифры, как почти 200 тысяч погибших и раненых, не останавливают политические амбиции путина. Исходя из того факта, что он работает без оппозиции и серьезно контролирует влияние на рядовых граждан, пока количество потерь не влияет на общие общественные настроения в рф.

"Официальные лица США заявили, что они верят: пути могут выдержать еще сотни тысяч жертв в Украине, хотя увеличение их количества может сократить его политическую поддержку", — сообщают журналисты NYT.

Следует отметить, что отдельное издание упомянуло и о потерях с украинской стороны. Конкретные цифры не озвучивались, однако журналисты отметили: только под Бахмутом были убиты или получили ранения сотни наших защитников.

Добавим, что озвученные американцами цифры значительно превышают статистику, регулярно обнародованную Генштабом ВСУ. Это, конечно, связано с включением в общее количество ликвидированных россиян и санитарных потерь, но разница все равно поразительна. Так выглядели данные на утро 2 февраля:

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