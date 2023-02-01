Враг атакует, не считаясь с потерями: в Минобороны назвали сложнейшее направление на фронте

Россияне кидают в бой все больше сил и стремятся прорвать оборону ВСУ на на четырех направлениях

Восток Украины остается самым тяжелым направлением фронта на сегодняшний день. Оккупанты усиленно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Жестокие бои продолжаются.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, наступательные действия продолжаются сразу на четырех направлениях.

Россияне стремятся расширить географию наступления на Лиманском направлении. Кроме того, продолжаются попытки прорвать оборону на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Попытки прорваться сопровождаются большими потерями со стороны армии рф, но это их не останавливает.

Несмотря на то, что враг превосходит по количеству живой силы и техники, Силы обороны Украины продолжают давать отпор врагу и держать рубежи. В таких условиях все является успехом, ведь ресурсы украинской армии используются по максимуму и даже больше.

"Что это значит простыми словами? Идет война. Жестокая и ожесточенная…И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, приближающий нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе – это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", — резюмировала Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что масштабное наступление россии возможно как на севере или юге, так и на востоке. Алексей Данилов отметил, что эскалация возможна уже в ближайшие две-три недели.