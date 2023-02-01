Данилов прогнозирует тяжелые бои: озвучены сроки

Украинские военные готовятся к разным сценариям атаки и имеют большую поддержку со стороны союзников

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает атаки россии с любого из возможных направлений — севера, юга, востока. Масштабная эскалация возможна уже в ближайшие две-три недели — никакой сценарий не исключается.

"Главные бои еще впереди", — говорит Данилов в интервью Sky News. Он также считает, что они произойдут в 2023 году в течение двух-трех месяцев. "Это будут определяющие месяцы в войне", — считает секретарь СНБО.

Не исключена повторная эскалация в годовщину вторжения, но подготовки к такому шагу пока не отмечено. Однако россия в общем готовится — стягивает силы, проводит обучения и тренировки. В новом вторжении могут задействовать около половины из более чем 320 000 солдат мобилизованных в рф в сентябре 2022 года. Первую половину уже бросили на фронт, чтобы заткнуть дыры в российских вооруженных силах.

Данилов отметил помощь стран союзников и высказал уверенность в победе, ведь "за нами стоит весь мир". Ранее "Телеграф" сообщал, что Норвегия заявила о подготовке рекордной помощи. Американские СМИ также сообщают, что США готовятся передать дальнобойные ракеты.