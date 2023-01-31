Деоккупация юга Украины: эксперт рассказал о планах ВСУ и объяснил, в чем сложность наступления

Тяжелое оружие очень нужно на Южном направлении, но его туда еще как-то нужно доставить

Западные танки и дрегое тяжелое оружие очень нужны для освобождения Южного направления, ведь только для одной наступательной операции Вооруженным силам нужны не менее трех сотен единиц такого мощного вооружения. Однако перенаправить их туда сейчас практически невозможно, ведь россия уверенно удерживает контроль над Бердянском, Мелитополем и Крымом.

Об этом в очередном сюжете проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сахара рассказал директор Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, на сегодняшний день продвижение на левобережной части Херсонской области и Запорожья существенно различаются по возможностям использования тех или иных наступательных операций ВСУ и сил для этого. К примеру, на левом берегу Херсонщины открытая местность и там нет препятствий, которые делали бы невозможным использование бронетанковой техники, столь нужной украинцам.

В то же время, чтобы ее туда передать, украинским защитникам необходимо пробить "коридор" на Мелитополь и Бердянск, однако сейчас именно это направление является более сложным, ведь там сосредоточено большое количество рек, рельефная местность и линия обороны противника.

"Чтобы ВСУ в перспективе могли провести наступательные действия на этом направлении, им нужно сочетать это с ударными возможностями и "Хаймарсов", и артиллерии, и даже авиации. Потому что нельзя просто так бросать туда танки, надеясь, что они станут эдакой суперсеребряной пулей, которая позволит убить российского вампира. Это крайне сложная операция. Но чем больше защищенности для наших воинов, тем меньше потерь и тем больше шансов на то, что успеха удастся достичь в более короткий промежуток времени", — объяснил Згурец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для дальнейшей деоккупации захваченных россией территорий Вооруженным силам нужны не только западные танки, но и научиться эффективно использовать одновременно разные виды вооружения.

Добавим, что на Запорожском направлении оккупанты вынуждены держать фронт в 100 км. Там у них нет необходимого количества артиллерии и пропорционального количества БК для активной обороны. И чем ниже потенциал российской артиллерии, тем успешнее контрнаступление ВСУ и меньше потери в личном составе и технике. Контрнаступление ВСУ продолжается каждый день, каждый час. И его суть в истощении врага, что и происходит прямо сейчас. А вот когда начнётся активная фаза, знают только в Генштабе ВСУ.