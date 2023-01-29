Почему путин спешит с большим наступлением: эксперт прогнозирует кремлю провал и безумные потери

Валентин Бадрак прокомментировал, на что именно сейчас делает ставку москва

Несмотря на то, что россия готовится к новому массированному наступлению на Украину, значительные технические проблемы и неподготовленность российской армии могут привести к окончательному военному поражению рф. Впоследствии провал кремля в войне против Украины приведет к огромным военно-политическим потерям для российской стороны.

Такое мнение на творческом вечере в Киеве 27 января высказал публицист, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"19 января Пентагон прокомментировал, что путин не готов к эскалации в войне и что у него нет способностей начать новое наступление. Но после того прошла неделя и уже западные аналитики изменили свое мнение и говорят: "Нет, готовится большое наступление". Для путина не является определяющим вопрос полной подготовки… путину все равно, что в его армии будут старые танки и т. д. Он пойдет со старыми танками, он пойдет с необученными людьми, и он свято верит, что 500 тысяч мобилизованных решат все вопросы. У него нет выхода. Он — уже международный преступник, и у него нет выхода. Скорее всего, это будет последнее сражение", — пояснил он.

По словам эксперта, стратегически проигрыш россии может повлечь для нее не только территориальные потери, но и существенные военные.

"Есть сугубо украинская победа — это полная деоккупация. А есть мировая победа, потому что путин пошел войной не только против Украины, но и против мира. Мировая победа — ядерное разоружение россии и технологическое сдерживание, чтобы дальше в будущем не было такой войны", — сказал Бадрак.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные эксперты дали неутешительный прогноз для россии из-за ее планов по наступлению.

"Телеграф" также рассказывал, почему украинским военным тоже не стоит затягивать с возможным наступлением. Свою позицию озвучивал полковник запаса Роман Свитан.