путин снова едет к лукашенко: Данилов объяснил угрозу для Украины

Политики встретятся 17 февраля

Российский диктатор владимир путин, который в ближайшие дни планирует встретиться с непризнанным мировым сообществом президентом Беларуси александром лукашенко, вероятно, будет склонять своего коллегу к вторжению в Украину.

Такое предположение на очередном эфире "Единых новостей" озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, во время предстоящей встречи путин будет пытаться сделать то, что до сих пор ему так и не удалось — склонить лукашенко к прямому участию в войне против Украины. Если же последний согласится — это решение станет "концом Беларуси", однако этого, скорее всего, не произойдет.

Данилов также добавил, что встреча двух политиков запланирована на пятницу, 17 февраля.

"Беларусь давно оккупирована российской федерацией. Это доказанный факт. лукашенко, как может, упорствует, чтобы его не заставили прямого участия Белоруссии в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу (17 февраля – ред.) будет еще одна встреч, когда его будут заставлять изменить точку зрения… Они будут склонять его к принятию решения о прямом участии в войне против Украины. Как это будет – увидим. До сих пор эти встречи не имели такого результата, который хотели бы россияне", — объяснил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт Владислав Селезнев развернуто оценил вероятность вторжения Беларуси в Украину. В частности, по его мнению, пока прямых намеков на вероятное нападение РБ на украинские территории нет.