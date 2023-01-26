В Украине уже есть белорусские военные? Что сообщил мэр Мелитополя

В ВСУ проверяют информацию

На временно-оккупированной территории Запорожской области оккупанты наращивают свою группировку. Помимо россиян там теперь находятся и белорусы. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на информацию от местных жителей.

В своем официальном Telegram-канале Федоров заявил, что в Кирилловку заехали белорусские военные. Местные жители говорят, что эти солдаты носят шевроны подразделений войск РБ.

"Да, вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Мы же не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", — рассказал Федоров.

Заявление Федорова уже прокомментировали в ВСУ. В разговоре с журналистами "РБК-Украина" начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что в настоящее время эта информация проверяется.

"Конкретной информации о перемещении регулярных воинских частей Вооруженных сил Беларуси в оккупированную Кирилловку у нас нет. Мы проверяем ее", — заявил Ерин.

При этом он добавил, что , эти люди могут быть бывшими белорусскими военными или белорусами, получившие паспорта рф и призванные в российскую армию.

"Но еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет", — подчеркнул Ерин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Беларусь опять продлила учения с россией.