"Велика історична помилка": Зеленський оцінив загрозу вступу Білорусі у війну проти України

Більшість білорусів не підтримує ідею війни проти України

В Україні вважають низькою ймовірність того, що Білорусь відкрито вступить у війну на боці росії, оскільки для неї це було б "великою історичною помилкою".

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу в режимі онлайн на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності високого ризику (приєднання Білорусі до війни, — ред.) такого немає", — сказав він.

За його словами, близько 80% білорусів виступають проти вступу до війни проти України, а тому отримати необхідну підтримку серед місцевого населення для росіян буде дуже складно.

Водночас Зеленський наголосив, що кремль все одно спробує це зробити.

Глава держави додав, що якщо це все ж таки вдасться зробити, то для Білорусі це стане "великою історичною помилкою", оскільки означатиме приєднання до російського терористичного режиму.

"Тому що ти в цей момент стаєш терористом. І тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму путіна та цієї загарбницької війни. І водночас ти станеш суб’єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування за все те, що росія вже наробила і, на жаль, продовжує робити", — сказав він.

Президент також наголосив, що ті, хто прийде на українську землю зі зброєю, додому вже не повернеться.

Як повідомлялося раніше, напередодні білоруський диктатор олександр лукашенко повідомив, що не має наміру оголошувати мобілізацію, а білорусам можна продовжувати жити абсолютно спокійно.

На тлі цього в країні вкотре продовжили спільні військові навчання з росіянами.