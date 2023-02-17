Білорусь знову продовжила навчання з росією: до якої дати

Загальна кількість продовжень навчань становить 43 тижні

Навчання збройних сил РБ і росії в Білорусі в черговий раз було подовжено. Цього разу відомо, що вони триватимуть мінімум до 27 лютого.

Як повідомляється в Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", про подовження навчань Білорусі з росією говорить графік їхнього проведення на білоруських полігонах.

"18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані зс рф, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський"", — йдеться у повідомленні.

Навчання після 20 лютого виглядають так:

Моніторингова група зазначає, що навчання на білоруських полігонах тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 43 тижні. Хоча ЗС Білорусі стають більш підготовленими, проте до наступальних дій вони не готові, оскільки не мають реального бойового досвіду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко зробив заяву, чи оголосять мобілізацію в Республіці.

Крім того, ми повідомляли, що на 17 лютого у лукашенка заплановано зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президент росії знову спробує схилити лукашенка до вторгнення в Україну.