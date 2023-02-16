путін знову зустрінеться з лукашенком: Данілов пояснив загрозу для України

Політики зустрінуться 17 лютого в Ново-Огарьово

Російський диктатор володимир путін, який найближчими днями планує зустрітися із невизнаним світовою спільнотою президентом Білорусі олександром лукашенком, ймовірно, схилятиме свого колегу до вторгнення в Україну. Попередньо зустріч пройде у резиденції путіна в Ново-Огарьово.

Таке припущення під час чергового ефіру "Єдиних новин" озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, під час майбутньої зустрічі путін намагатиметься зробити те, що дотепер йому так і не вдалося — схилити лукашенка до прямої участі у війні проти України. Якщо ж останній погодиться — це рішення стане "кінцем Білорусі", однак, цього, скоріше за все, не станеться.

Данілов також додав, що зустріч двох політиків запланована на п'ятницю, 17 лютого.

"білорусь давно окупована російською федерацією. Це доведений факт. лукашенко, як може, впирається, щоб його не змусили брати пряму участь Білорусі у війні проти українського народу. Я думаю, що в п‘ятницю (17 лютого – ред.) буде ще одна зустріч, коли його змушуватимуть змінити точку зору… Вони будуть схиляти його до ухвалення рішення про пряму участь у війні проти України. Як це буде – побачимо. Донині ці зустрічі не мали такого результату, який хотіли би мати росіяни", – пояснив він.

Варто додати, що пізніше інформацію щодо майбутньої зустрічі двох лідерів підтвердив і Telegram-канал "Пул первого":

"лукашенко завтра зустрічається із путіним. Перший проанонсував зустріч під час спілкування із журналістами", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий експерт Владислав Селезньов розгорнуто оцінив ймовірність вторгнення Білорусі в Україну. Зокрема, на його думку, поки що прямих натяків на ймовірний напад РБ на українські території немає.