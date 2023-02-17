Беларусь опять продлила учения с россией: до какой даты

Общее число продлений учений составило 43 недели

Учения вооружённых сил РБ и рф в Беларуси в очередной раз были продлены. На сей раз известно, что длиться они будут минимум до 27 февраля.

Как сообщается в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", о продлении учений Беларуси с россией говорит график их проведения на беларусских полигонах.

"18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы вс рф, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский"", — говорится в сообщении.

Учения после 20 февраля выглядят следующим образом:

Мониторинговая группа отмечает, что учения на беларусских полигонах идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составило 43 недели. Хотя ВС Беларуси становятся более подготовленными, но все же к наступательным действиям они не готовы, поскольку не имеют реального боевого опыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко сделал заявление о том, будут ли в Республике объявлять мобилизацию.

Кроме того, мы сообщали, что на 17 февраля у лукашенко запланирована встреча с российским диктатором владимиром путиным. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент рф вновь попытается склонить лукашенко ко вторжению в Украину.