Мобілізації в Білорусі не буде - Олександр Лукашенко зробив остаточну заяву

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не збираються оголошувати мобілізацію. За його словами білоруси можуть жити абсолютно спокійно:

"Ми як працювали, так і працюємо. Наші військовослужбовці як несли свою службу, так і несуть. Мобілізацію ми ніяку не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати. Але до війни готуємося в плані того, щоб на нас не була скоєна агресія. Ось і все. Білоруси абсолютно в цьому плані можуть бути спокійними", — запевнив диктатор.

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