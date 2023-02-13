Франція закликає своїх громадян терміново виїхати з Білорусі: у чому причина

Виїхати можна до Польщі, Латвії чи Литви

МЗС Франції закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь. Подібну заяву зробили і в МЗС США, закликавши американців виїхати з росії.

Повідомлення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Франції. Виїхати із Республіки рекомендують автомобільним транспортом.

Причиною рекомендацій стала війна росії в Україні. Уряд Франції побоюється, що ситуація на фронті може загостритися, що негативно позначиться на громадянах країни. У відомстві нагадали, що в умовах війни та закриття неба над Білоруссю поїздки до Республіки формально не вітаються. Єдиний пункт пропуску, доступний для мандрівників, що прямують до Польщі, на сьогоднішній день це Брест-Тереспіль.

"Французів у Білорусі закликають негайно залишити країну автомобільним транспортом, через прикордонні переходи з Литвою, Польщею чи Латвією", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці можуть виїхати за кордон без закордонного паспорта. Дозволено це кільком категоріям громадян.